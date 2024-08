"Kortyzolowa twarz" stała się wiralem na TikToku. Jak ją rozpoznać?

Kortyzol to jeden z głównych hormonów w naszym organizmie, który produkowany jest przez korę nadnerczy. Jego poziom może zwiększać się m.in. pod wpływem stresu, niedoboru snu, a nawet na skutek przebytych infekcji. Niestety może on wpływać na procesy metaboliczne, podnosząc przy tym poziom cukru we krwi. Jak temu zaradzić?