Kosmetyki SEPHORA COLLECTION – piękno dla wszystkich tworzone odpowiedzialnie

Mascara Big By Definition

Tusz do rzęs, który pomnaża rzęsy odsłaniając je jedna po drugiej, aby uzyskać pełniejszy wachlarz rzęs! Dzięki wielowymiarowej szczoteczce rozdziela rzęsy jedna po drugiej. Każde włókno w szczoteczce wychwytuje wszystkie rozmiary rzęs: idealny tusz do rzęs dolnych i krótkich. Wegańska formuła tej maskary, która rozdziela rzęsy, została wzbogacona o proteiny pochodzenia roślinnego, których struktura jest podobna do struktury keratyny. Ten długotrwały tusz do rzęs nie odbija się i nie kruszy. Utrzymuje się przez cały dzień i jest łatwy do usunięcia.