Kosztują tysiąc euro za kilogram. W Polsce znajdziesz na spacerze

Szukaj ich w pobliżu rzeki. Kosztują krocie

W Indiach, Belgi i Holandii to jedna z najpopularniejszych i zarazem najdroższych roślin, bowiem cena za kilogram wynosi tysiąc euro. Jest ona zależna od jakości i odmiany chmielu. Uprawa chmielu jest trudna i wymagająca, dlatego też cena za kilogram jest tak wysoka. Ponadto młode pędy chmielu są często wykorzystywane do produkcji piw kraftowych. Nadają im one wyjątkowego, goryczkowego smaku.