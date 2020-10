Nalewka z sosny. Dwa sposoby na jej przygotowanie

Sosna zawiera też w sobie dużo olejków eterycznych, które udrażniają organizm. Poza tym jest źródłem witaminy C.

Nalewka z sosny - właściwości lecznicze

- witamina C,

Przepis na nalewkę z sosny

Nalewki z sosny nie można kupić w aptece, czy w sklepie, dlatego warto zrobić ją samemu. Co potrzebujemy do jej przygotowania?

Aby przygotować nalewkę, należy pociąć pędy sosny i włożyć je do litrowego słoja. Następnie zmieszać spirytus z wodą i zalać pędy. Odstawić na trzy tygodnie szczelnie zamykając. Po tym czasie zlać alkohol, zasypać pędy sosny cukrem i odstawić na kolejne dwa tygodnie. Na sam koniec zlać syrop ze słoika, dodać dwie łyżki miodu i sok z cytryny. Wszystko wymieszać z alkoholem zlanym wcześniej.

Nalewka z pędów sosny - drugi sposób

Pędy sosny należy włożyć do słoika, a następnie zalać je spirytusem i wodą w proporcji 2:1. Owoce muszą być całe zanurzone. Słój zamknąć szczelnie i odstawić w zimne i ciemne miejsce. Co kilka dni należy potrząsnąć słoikiem, aby wszystko się wymieszało. Po tygodniu trzeba nalewki spróbować, aby ocenić, ile dodać cukru. Zakręcić słoik i odstawić w chłodne miejsce. Po miesiącu przelać do butelek.