Wetrzyj w pnie już teraz. Mszyce już nie zaatakują

Wszystko, czego potrzebujemy to klasyczny lep na owady. Musimy pocierać nim pień na wysokości ok. 15-20 cm, tak aby przenieść na niego substancję, która znajduje się na produkcie. Trzeba jednak zrobić to bardzo dokładnie, inaczej mrówki szybko znajdą miejsce, które umożliwi im pokonanie przeszkody.