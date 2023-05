Już nigdy nie wyrzucisz. Wybije mszyce co do jednej

W niemal każdym sklepie ogrodniczym znajdują się preparaty odstraszające i wybijające mszyce. Chociaż są bardzo skuteczne, bazują na silnych składnikach chemicznych, które w kontakcie z roślinami, mogą je uszkodzić. Co gorsza, wspomniane składniki przechodzą też na opryskane owoce i warzywa, które później zjadamy. Nie jest to najzdrowsze rozwiązanie.

Awokado to popularne owoce, które rosną wyłącznie w ciepłym klimacie. Obecnie, można dostać je w większości marketów i dobrze zaopatrzonych warzywniaków. Owoc awokado obfituje w składniki, takie jak kwasy omega 6, 3 i 9, a także w liczne witaminy, włącznie z witaminami A, C, E czy z grupy B . Jak się okazuje, pestka, która znajduje się w środku awokado, odstrasza mszyce z roślin, nie niszcząc ich przy tym.

Do przygotowania oprysku przeciw mszycom potrzebujesz zasuszonej pestki awokado — wystarczy wyjąć ją ze środka owocu i pozostawić na co najmniej 3 dni na słońcu, np. na parapecie. Następnie zasuszoną pestkę trzeba zetrzeć na tarce o drobnych oczkach i ugotować w litrze wody. Po dwóch minutach gotowania, wywar trzeba zdjąć z gazu, wystudzić. Preparat nadaje się do użycia po 12 godzinach. Przed użyciem, trzeba rozcieńczyć go w 5 litrach wody. Oprysk trzeba stosować regularnie, przynajmniej raz w tygodniu. Mszyce będą trzymać się z daleka każdej rośliny, która została potraktowana tym preparatem.