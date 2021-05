Koszulki z własnym nadrukiem znów są modne. Oto kilka inspiracji do wykorzystania

Ile kosztuje zaprojektowanie własnej koszulki z nadrukiem?

Koszt wykonania grafiki jest niewielki, biorąc pod uwagę doskonałą jakość odzieży oraz modne fasony. Mimo że są to tanie koszulki z własnym nadrukiem, to wyprodukowane z wysokogatunkowej bawełny. To sprawia, że są trwałe, wygodne i miłe w dotyku. W drukarni możesz także skorzystać z opcji zapakowania na prezent, dlatego taka odzież to idealne rozwiązanie, jeżeli nie masz pomysłu na upominek.