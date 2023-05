Kot przychodził do niego po jedzenie. Miesiąc później, poprosił o pomoc

Sebastien z Montrealu wiódł spokojne życie wraz ze swoimi czterema kociakami. Któregoś razu pod jego domem zjawiła się czarno-biała, puszysta przybłęda. Mężczyzna wiedział, że trzeba pomóc kotu. Przygotował dla niego miseczkę z wodą i jedzeniem. Zwierzak wszystko wyjadł i natychmiast uciekł. Jednak nie była to jednorazowa przygoda.

Kilka dni później, gdy temperatury mocno spadły, czarno-biały mruczek wrócił pod dom Sebastiana - wiedział, że może liczyć na pomoc. Kot ponownie dostał od mężczyzny jedzenie. Po chwili zwierzak wszedł na werandę i przez okno spostrzegł kota mieszkającego w ciepłym domu. Pomimo że na dworze panował mróz, przybłęda wystraszyła się Sebastiena, który chciał zabrać go do środka. Zwierzak znowu uciekł, ale w głowie mężczyzny zrodził się plan.

Sebasiten zdecydował, że zostawi dla nowego, futrzanego znajomego niewielkie schronienie. Kot szybko wrócił i docenił przygotowane dla niego miejsce. Przez kilka dni zwierzak spał na werandzie, do czasu aż Sebastien zdobył jego zaufanie. Codziennie podchodził z jedzeniem coraz bliżej, a kot przestał uciekać. Wciąż jednak nie dawał się pogłaskać.

Pewnego dnia czarno-biała przybłęda ponownie pojawiła się na werandzie Sebastiena. Zwierzak był cały przemoczony i wyglądał na zmarzniętego. Mężczyzna położył jedzenie tuż obok drzwi, aby zachęcić kota do wejścia do środka. Zwierzak tym razem zdecydował się skorzystać z zaproszenia i powoli, lecz pewnie wszedł do domu, aby rozpocząć nowe życie.