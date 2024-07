Kot ociera się o nogi? Sprawdź, co to oznacza

Kot się o ciebie ociera? Zdziwisz się, co to oznacza

Zaraz po przyjściu do domu twój kot podbiega do ciebie i zaczyna się ocierać? Mogłoby się wydawać, że w ten sposób chce się przywitać. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Futrzak chce w ten sposób przekazać ci bardzo ważną wiadomość.

Koty to niezwykłe stworzenia, które bardzo przywiązują się do swoich właścicieli. Choć nie pokazują tego w tak otwarty sposób jak to robią psy, warto bacznie je obserwować. Kilka z pozoru nieistotnych gestów wskazuje na to, że kot darzy cię silnym uczuciem.

Kot ociera się o twoją nogę? To ważny znak

Wracasz do domu, a twój kot biegnie do ciebie i zaczyna intensywnie ocierać się o twoją nogę? Z pewnością nieraz zastanawiałaś się, co to może oznaczać. Istnieje popularne przekonanie, że kot, który ociera się o właściciela, chce się podrapać.

Nie jest to prawda. W ten sposób pozostawia na tobie swój zapach, wysyłając informację innym kotom, że należysz do niego. To zachowanie jest charakterystyczne dla członków rodziny kotowatych, oznaczających w ten sposób swój teren. To niejedyny powód, dla którego koty zachowują się w ten sposób. Zwierzę w ten sposób komunikuje również, że cieszy się z twojego powrotu.

Mruczenie - znak radości czy terytorialność?

Koty mają swój unikalny sposób wyrażania emocji i tworzenia więzi z właścicielami. Mruczenie i ocieranie się są jednym z tych sygnałów, które mówią, że kot jest szczęśliwy, widząc swojego opiekuna.

Co więcej, ten niski, wibrujący dźwięk działa na nas terapeutycznie, co zostało potwierdzone naukowo. W 2009 roku na łamach magazynu "Journal of Vascular and Interventional Neurology" opublikowano badanie, które wykazało, że mruczenie kotów może mieć istotny wpływ na zdrowie człowieka. Naukowcy udowodnili, że ten dźwięk obniża ciśnienie krwi, redukuje poziom stresu, łagodzi ból oraz przyśpiesza proces gojenia ran.

Opublikowane badania podkreślają, jak silny wpływ na nasze samopoczucie mogą mieć domowe zwierzęta, szczególnie koty. Dźwięk mruczenia działa na nas uspokajająco i może być pomocny w różnych terapiach, co czyni z kota nie tylko towarzysza, ale również naturalnego terapeutę.

Kot cię ugniata? Możesz się tylko cieszyć

Ugniatanie to typowe zachowanie dla przedstawicieli kotowatych, które ma swoje korzenie jeszcze w czasach, gdy nie były one udomowione. Ten instynkt objawia się już od momentu narodzin — małe kocięta, ugniatając, stymulują laktację swojej matki. Dorosłe koty kontynuują to zachowanie, ugniatając swoje legowiska, a czasem swoich właścicieli. W ten sposób wyrażają swoją miłość i przywiązanie.

