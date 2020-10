Kotlety mielone. Jak sprawić, żeby były jeszcze pyszniejsze?

Kotlety mielone to klasyczna potrawa polskiej kuchni. Chociaż w zależności od regionów przepisy różnią się od siebie, to wiadomo, że najlepsze są te soczyste. Jest na to prosty trik, który zagwarantuje nam, że nasze kotlety nigdy nie będą suche, a dodatkowo wyjdą jeszcze smaczniejsze.