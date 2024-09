Pokazała się w bikini. Pod zdjęciem posypały się komentarze

Na instagramowym koncie, które obserwuje prawie 350 tys. osób, relacjonuje swoje życie. Dzieli się z fanami kadrami z podróży, zdjęciami stylizacji czy przepisami i pomysłami na treningi. To tutaj internauci obserwują też efekty metamorfozy gwiazdy TTV. Kotońska schudła ponad 40 kg.

Pierwsze dni września spędziła nad Bałtykiem. Pogoda wciąż nas rozpieszcza, dlatego Agnieszka Kotońska nie schodziła z plaży. Zrelacjonowała wyjazd za pośrednictwem social mediów. Do zdjęć pozowała w różowym stroju kąpielowym. Góra była klasyczna — wybrała biustonosz na szerszych ramiączkach i z usztywnianymi miseczkami, które dobrze podtrzymują biust.

Wiązane majtki z kwiatowym printem wpisały się w letnie trendy. To dobry wybór na wakacje 2024. Uzupełnieniem plażowej stylizacji była biżuteria i duże okulary przeciwsłoneczne.

Pod zdjęciami z plaży już pojawiły się komentarze. Internauci komplementują na potęgę . "Kobieto szacun za tę figurę. To dużo poświęceń", "Pięknie pani wygląda", "Forma sztos", "Cudownie wyglądasz", "Jest pani przykładem, że jak się chce to wszystko można", "Figura petarda, wygląda pani naprawdę korzystnie", Pięknie, widać dużo pracy i zaangażowania", "Figura rewelacja" - czytamy na Instagramie.

