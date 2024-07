Kotońska nie gryzła się w język. "Dla mnie to jest człowiek bez mózgu"

W jednym z ostatnich udzielonych wywiadów wyznała, że mierzy się z ogromnym hejtem ze strony internautów. - Jeżeli ktoś tyka Artura, Tymka czy rodziców, to ja już też jestem bezwzględna — mówiła.

Spektakularna przemiana celebrytki spotka się zarówno z pozytywnymi, jak i negatywnymi komentarzami. Pod zdjęciami pojawia się mnóstwo nienawistnych komentarzy. W wywiadzie udzielonym party.pl opowiedziała, co sądzi o swoich hejterach.

W dalszej części wywiadu opowiedziała, że internauci co chwilę doszukują się u niej poprawek czy ingerencji chirurga.

Co robi z nienawistnymi komentarzami? Choć stara się je ignorować, zdarza się jej sprawdzić profil hejterów. Podała przykład jednego z nich.

