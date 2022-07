Kozaki damskie zamszowe

Zamsz - jakie ma właściwości?

Zamsz to rodzaj skóry, która jest produktem naturalnym. Jest używany od wieków do wyrobu butów i innych części garderoby, takich jak kurtki i płaszcze. Zamszowe buty są wygodne i łatwe w czyszczeniu. W ostatnich latach stały się bardziej popularne. Materiał jest miękki i elastyczny, można go farbować na wiele kolorów. Jest także trwały i ma niepowtarzalny połysk.