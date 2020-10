Krakowska policja dołączyła się do strajku kobiet. Świadkowie byli wzruszeni

Krakowska policja dołączyła do strajku kobiet

Każdy strajk odbywa się pod okiem policji. Funkcjonariusze pilnują bezpieczeństwa oraz przypominają o obowiązujących obostrzeniach epidemiologicznych. Na manifestacji dochodzi również do starć. W sieci krążą nagrania, świadectwa i zdjęcia mówiące o tym, że policja używa gazu łzawiącego, a także dochodzi do zatrzymań.

Pojawiają się także nagrania, w których protestujący namawiają policjantów, by ci poszli razem z nimi. Jak się okazuje, niektórzy korzystają z zaproszenia. Na profilu na Instagramie "Strajku Kobiet" pojawiło się nagranie, na którym widać, że krakowska policja dołączyła do manifestacji i wraz ze strajkującymi przeszli przez miasto. Komentarze pod filmem wyrażają wdzięczność dla funkcjonariuszy. "Mam ciarki na całym ciele, kiedy to oglądam" – napisała jedna z internautek.