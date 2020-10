Gumowska: Pani Agato, pani Kingo, możecie patrzeć na bieg historii, możecie wciąż ją zmienić [OPINIA]

Gdy kilka tygodni temu została doradcą społecznym swojego taty, Polska podzieliła się na pół: "to skandal!" – krzyczeli jedni, "brawo, świetny ruch" – mówili drudzy. Ja obserwowałam. Minęło kilka tygodni. I co? I nic. Kinga Duda milczy. Tak jakby temat jej nie dotyczył. Milczy jej też mama, tak jakby i ona nie wiedziała, co dzieje się poza pałacem prezydenckim. I o ile do milczenia prezydentowej już się przyzwyczaiłam, o tyle milczenie Kingi Dudy mnie rozczarowuje.