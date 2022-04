Krakowski punkt wydawania darów dla Ukraińców zostanie zamknięty. "Kiedyś musiało to nastąpić"

Krakowski punkt wydawania darów kończy działalność

"Kiedyś musiało to nastąpić. Dzisiaj do 12.00 stany magazynowe na ulicy Kalwaryjskiej 43 zostały prawie wyzerowane. Skutkuje to tym, że dzisiaj po południu od 16.00-19.00 punkt charytatywnego zaopatrzenia dla uchodźców z Ukrainy będzie nieczynny. Zbieramy ostatnie siły na jutrzejszy dzień" – poinformował 7 kwietnia za pośrednictwem Facebooka koordynator krakowskiego magazynu Piotr Kubiczek. Jeszcze 5 kwietnia podawał na swoim profilu, że tego dnia punkt odwiedziło aż 180 ukraińskich rodzin. Już wtedy pisał, że półki w magazynie powoli zaczynają świecić pustkami, co oznacza rychły koniec ich działalności.