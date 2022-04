Pomagają Ukraińcom, ale jest coraz trudniej. "Ciągniemy resztką sił"

Centrum Pomocy Puławska 20 to oddolna inicjatywa mieszkańców Mokotowa. To m.in. do nich wysyłają uchodźców wolontariusze z Dworca Centralnego. Funkcjonowanie miejsca wisi jednak na włosku, bo środków i sił zaczyna brakować. "Nie mamy finansowania ani od rządu, ani od samorządu" - pisze Urszula Dragan, jedna z koordynatorek. Twórcy Centrum założyli zrzutkę, żeby móc dalej nieść pomoc.