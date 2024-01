Krem z filtrem – must-have w pielęgnacji skóry przez cały rok!

Mimo świadomości, że ochrona przed promieniowaniem jest konieczna nie tylko dla urody, ale i dla zdrowia, większość z nas nie używa filtrów w codziennej pielęgnacji. Jeśli już sięgamy po krem z SPF, to najczęściej ląduje on w wakacyjnej kosmetyczce i znika z niej zaraz po powrocie z urlopu. Promieniowanie kojarzy nam się z latem, gdy słońce świeci najdłużej i najmocniej, a zapominamy, że po pierwsze część promieni przenika przez chmury i szyby, a po drugie problemem są nie tylko fale UV, ale także światło niebiskie HV oraz IR, czyli podczerwień. Opaleniznę, czyli pojawienie się pigmentu w skórze, wywołuje głównie promieniowanie UVB, w Polsce najsilniejsze latem. Jednak to tylko 5% całego promieniowania UV docierającego do ziemi. Reszta, czyli aż 95%, to promieniowanie UVA, które jest na podobnym poziomie bez względu na pogodę i porę roku. Do tego dochodzi światło niebieskie HEV, emitowane nie tylko przez słońce, ale także przez wyświetlacze telefonów, komputerów, telewizorów oraz oświetlenie LED. To w dużej mierze przez HEV skóra po całym dniu przy laptopie nie wygląda dobrze – tłumaczy Wioletta Kaniewska, mgr farmacji i kosmetolog Samarité.