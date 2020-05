Krem z mocznikiem. Jak dobrać odpowiedni krem do dłoni i stóp? Odkryj nieocenione właściwości mocznika

Jeśli borykasz się z problemem mocno przesuszonej i zrogowaciałej skóry, koniecznie sięgnij po krem z mocznikiem. To skuteczny kosmetyk, dzięki któremu osiągniesz odpowiednie nawilżenie i poczujesz ulgę. Jeżeli dotychczas niewiele słyszałaś o tym składniku, zajrzyj poniżej, aby przekonać się, że warto mieć pod ręką krem z mocznikiem.

Krem z mocznikiem z kosmetyk, który wspomoże nierówną walkę nawet z najbardziej zrogowaciałą skórą. Bardzo często jest stosowany i polecany przez osoby borykające się z nadmiernym wysuszeniem dłoni i stóp. Wspaniałe właściwości mocznika były znane już od wielu lat, ale dopiero niedawno je doceniono. Masz już swój krem z mocznikiem?

Krem z mocznikiem – czym jest mocznik?

Jak zapewne wiesz, mocznik jest substancją naturalnie występującą w organizmie człowieka. Należy do jednego z podstawowych składników naturalnego czynnika nawilżającego, czyli NMF – razem dbają o to, aby w naskórku utrzymała się wilgoć. Natomiast mocznik w kosmetyce to substancja syntetyczna, ale wykazująca dokładnie te same właściwości, co naturalny odpowiednik.

Krem z mocznikiem – w jaki sposób działa na skórę?

Najczęściej kremy z mocznikiem są przeznaczone do stosowania w przypadku skóry suchej, odwodnionej, podrażnionej i ze skłonnościami do zmarszczek. Mocznik zawarty w kremie nie tylko nawilża skórę poprzez wiązanie wody w głębokich warstwach, ale również skutecznie zmiękcza zrogowacenia. W przypadku kremu z mocznikiem do pięt po aplikacji nastąpi mechaniczne złuszczanie martwego naskórka, co zapobiegnie ponownemu wysuszeniu. Pamiętaj, że kosmetyki z mocznikiem mogą być używane przez osoby mające problem z łuszczycą, egzemą czy AZS. Krem z mocznikiem do twarzy bywa podstawowym produktem pielęgnacyjnym u osób z cerą suchą i skłonną do podrażnień, ponieważ nawilża, ujędrnia i napina.

Krem z mocznikiem – jaki wybrać do stóp?

W przypadku wyboru kremu do stóp z mocznikiem, istotną rolę odgrywa stężenie w tym kosmetyku.

Stężenie mocznika w kosmetykach: 2% - w kremach nawilżających;

do 10% - mocznik wiąże wodę w warstwie rogowej naskórka;

do 30% - zmiękcza skórę i zwiększa jej przepuszczalność;

do 40% - wykorzystywany w peelingu;

powyżej 50% - stężenie lecznicze, najczęściej stosowane przy AZS i łuszczycy.

Wybierając krem do stóp z mocznikiem, warto pomyśleć o produkcie zawierającym stężenie 30%. Idealnie sprawdzi się do złuszczania i usuwania zrogowaciałej skóry.

Krem z mocznikiem – jaki wybrać do rąk?

Dobór kremu z mocznikiem do rąk jest praktycznie taki sam, jak w przypadku kremu do stóp. Dla spierzchniętej, podrażnionej i popękanej skóry dłoni, doskonałym wyborem są kremy ze stężeniem pomiędzy 10 a 30%. Możesz stosować krem do rąk z mocznikiem jako maskę na noc. Wmasuj w oczyszczone dłonie grubą warstwę kremu i pozostaw na 30 minut. Ewentualnie nałóż na nakremowane dłonie rękawiczki bawełniane i dopiero rano zmyj pozostałość kosmetyku.