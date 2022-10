Król Karol III pozbył się pamiątki po matce. Zniknęła z jego gabinetu

73-letni król Karol III to najstarszy panujący monarcha w Wielkiej Brytanii. To właśnie on przejął rządy po zmarłej królowej Elżbiecie II, uznawanej za jedną z najlepszych monarchów w historii tego kraju i to on już niedługo (prawdopodobnie w 2023 roku) wprowadzi się do Pałacu Buckingham, który jest obecnie remontowany. Od momentu objęcia tronu jest bacznie obserwowany przez obywateli, a ci dopatrzyli się już kolejnej zmiany. Czy oburzy ich ona tak samo, jak sprawa z oficjalnym portretem królewskim, na którym, wbrew obowiązującej tradycji i protokołowi, obejmuje swoją małżonkę, Camillę?