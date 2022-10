Tak król Karol III mówił na Meghan Markle. Ujawniono słynny przydomek

Tak król Karol III mówił na Meghan Markle

Królewska ekspertka Katie Nicholl ujawniła w najnowszej książce "The New Royals", jak brytyjski monarcha nazywał swego czasu księżną Sussex. Okazuje się, że przydomek, który stosował w jej stronę, miał być oznaką jego szacunku do jej osoby i... charakteru.