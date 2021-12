Króliczki Playboya. Holly Madison o życiu u boku Hugh Hefnera

Mężczyzna słynął z zamiłowania do otaczania się kobietami. Dwadzieścia lat po założeniu pisma postanowił stworzyć Rezydencję Playboya i zaprosić do życia w niej wiele kobiet. Co więcej, zgodził się na obecność ekipy telewizyjnej, która relacjonowała szalone życie w ramach reality show.