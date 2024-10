Królowa Czystości ujawnia prosty trik. Sposób na zaparowane okna

Ok, rozumiem

Zaparowane okna to problem, który pojawia się w wielu domach, zwłaszcza w chłodniejszych miesiącach. Kondensacja, czyli skraplanie się wilgoci na szybach, może prowadzić do poważniejszych problemów, takich jak pleśń, wilgoć czy uszkodzenia ram okiennych. Jednak Lynsey Crombie, znana jako "Królowa Czystości", znalazła prosty sposób na uniknięcie tego uciążliwego zjawiska.

Lynsey, która zdobyła niemal 130 tysięcy obserwujących na TikToku, regularnie dzieli się trikami i poradami na temat utrzymania czystości w domu. Jednym z jej najpopularniejszych hacków jest prosty trik, który pozwala na uniknięcie kondensacji na szybach – a cała magia tkwi w produkcie, który znajduje się w każdej kuchni.

Trik z płynem do naczyń

Głównym bohaterem jest tu płyn do mycia naczyń, dostępny za grosze w każdym supermarkecie. Lynsey radzi, aby na suchą ściereczkę z mikrofibry nanieść odrobinę płynu do naczyń, a następnie przetrzeć nim powierzchnię szyby. Według niej, tworzy to niewidoczną barierę, która zapobiega skraplaniu się wilgoci na oknach.

"Nie musisz się martwić o smugi, ponieważ używasz minimalnej ilości", uspokaja Crombie.

Ta prosta i bardzo skuteczna metoda cieszy się dużą popularnością wśród właścicieli domów od lat.

"To taki stary, sprawdzony sposób, który działa wspaniale", zapewnia tiktokerka.

Parujące szyby - spory problem

Dlaczego szyby parują? Zjawisko to ma miejsce, gdy ciepłe, wilgotne powietrze styka się z zimną powierzchnią, taką jak szyba okna. W rezultacie powstają kropelki wody, które z czasem mogą prowadzić do poważnych problemów. Jeśli nie zostanie to zauważone i odpowiednio rozwiązane, ramy okienne mogą ulec czernieniu, a wilgoć sprzyjać będzie rozwojowi pleśni.

Źródła: TikTok, The Sun