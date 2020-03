Królowa Elżbieta II chroni się przed koronawirusem. Pierwszy raz od lat włożyła rękawiczki

Najbardziej narażone na ryzyko zarażenia się koronawirusem są osoby starsze i chore. Co prawda królowa Elżbieta II cieszy się w miarę dobrym zdrowiem, jednak jej sędziwy wiek nie może być bagatelizowany. Ostatnio monarchini złamała zasady i włożyła rękawiczki podczas przypinania odznak. Pierwszy raz od dekad.

Koronawirus dotarł już do Europy i w piorunującym tempie rozprzestrzenia się w kolejnych krajach. W Wielkiej Brytanii stwierdzono już czterdzieści przypadków zachorowań. Władze kraju robią, co mogą, aby uchronić swoich obywateli, jednak jest to trudna walka.