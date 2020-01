Królowa Elżbieta II ma tunel pod zamkiem. Prowadzi do niego ukryte przejście

Królowa Elżbieta II skrywa wiele tajemnic w swojej posiadłości w Windsorze. Architekci wprowadzili specjalną konstrukcję, która miała zapewnić monarchom bezpieczeństwo.

"To bardzo sprytny trik, dzięki któremu mogliby zakraść się do wroga i zaatakować go od tyłu" – przyznała dziennikarka.

Zamek ma bardzo interesującą historię i co ciekawe, to właśnie jego pożar w 1992 roku skłonił królową Elżbietę II do udostępnienia Pałacu Buckingham turystom. Dzięki temu udało się zebrać pieniądze konieczne do odbudowy północno-wschodniego skrzydła.