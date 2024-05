"Królowa pieczarek" w Omanie. Spójrzcie, jak ubrała się na pustynię

Oman staje się coraz częstszym kierunkiem turystycznym obieranym przez gwiazdy. Do kraju uchodzącego za jedno z najbezpieczniejszych państw arabskich wybrała się także Kamila Boś, która była uczestniczką 8. edycji programu "Rolnik szuka żony". Chociaż rolniczka nie odnalazła miłości w telewizyjnym show stacji TVP, to zyskała sławę i sympatię widzów , którzy chętnie śledzą jej losy w mediach społecznościowych. Boś pierwsze dni maja postanowiła spędzić w Omanie, relacjonując wyprawę prosto z pustyni.

Rolniczka wsunęła na głowę słomiany kapelusz, sięgnęła po trapezowe okulary przeciwsłoneczne i zarzuciła na ramiona przeskalowaną koszulę z lnu, której intensywnie niebieski odcień fantastycznie korespondował z pustynnym tłem. Tego typu model to absolutny must-have na wakacje , który można stylizować na dziesiątki różnych sposobów - jako narzutkę na strój kąpielowy czy element stylizacji z uniwersalnymi jeansami.

"Widzieliście tęczę na pustyni? Wytrwajcie do końca, by zobaczyć motylka przy zachodzie słońca. Niech nam wszystkim przyniesie szczęście" - napisała w mediach społecznościowych Kamila Boś. Rolniczka złapała w kadrze ostatnie promienie słońca nad pustynią, prezentując na nagraniu piękną grę kolorów. Niebieska koszula była strzałem w dziesiątkę .

