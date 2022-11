Krótkie fryzury, które będą modne w 2023. Inspiracje dla kobiet 60+

Warto pamiętać, że podstawą pięknie wyglądających włosów jest nie tylko modne cięcie, pasujące do owalu twarzy czy nasycony, świeży kolor, ale przede wszystkim ich odpowiednia pielęgnacja. Kosmetyki powinny być dobrane do porowatości włosów i ich rodzaju (np. przetłuszczające się, zniszczone, farbowane). Nie można również zapomnieć o dbaniu o skórę głowy, bo to od jej stanu zależy także jakość włosa.