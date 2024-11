KRRiT uderza w pomysł Barbary Nowackiej. Pisze o "erozji systemu"

"KRRiT wzywa Ministra Edukacji Barbarę Nowacką do wycofania się z Rozporządzenia w zakresie podstawy programowej dotyczącej edukacji zdrowotnej, odnoszącej się do dojrzewania i zdrowia seksualnego dzieci i młodzieży" - można przeczytać w komunikacie opublikowanym na portalu X.

Edukacja zdrowotna to przedmiot, który według ministerstwa edukacji, ma zawierać nie tylko pojęcia, które do tej pory poruszane były na wychowaniu do życia w rodzinie, ale również te dotyczące życia seksualnego i zdrowia psychicznego.

