"Proszenie się o kłopoty". Dyrektor alarmuje ws. nowego przedmiotu

Jarosław Pytlak, pedagog, dyrektor Społecznego Gimnazjum nr 99 STO oraz Zespołu Szkół na warszawskim Bemowie wypowiedział się na temat nowego przedmiotu w rozmowie z "Wprost". Choć jest za edukacją zdrowotną w szkołach, porównał ją do HIT-u, czyli historii i teraźniejszości, którą zastąpi edukacja obywatelska.

- Rezultat jest do przewidzenia: tak jak lekcje HIT-u znacząco nie podniosły poziomu patriotyzmu w młodym pokoleniu, tak i edukacja zdrowotna nie stanie się remedium na kłopoty młodzieży . Oczywiście, ten ostatni przedmiot będzie bliższy życia, a jego obecność w szkole bardziej przydatna w praktyce. Ale wygeneruje kolejne kłopoty - dodał.

"Jedna wielka masakra". Mówią, co dzieje się w szkołach

- Liczy się to, co na sztandarze rządzącej partii politycznej - stwierdził Jarosław Pytlak.

- Mnie nie obchodzi sztandar Barbary Nowackiej, ale nieliczenie się z faktem, że ponad jedna trzecia rodziców w Polsce ma poglądy zbliżone do byłego ministra oświaty Przemysława Czarnka , jest proszeniem się o kłopoty. Konserwatywne światopoglądowo ludzie nie ulegną anihilacji, tylko dlatego, że ktoś wprowadzi nowy przedmiot w szkole. Który - jak uważam - w przypadku zmiany opcji politycznej u władzy, podzieli los historii i teraźniejszości - powiedział.

- Przedmiot edukacja zdrowotna może być nową jakością w szkole, bo do tej pory wiedza z tego zakresu była przekazywana "w rozproszeniu" na lekcjach z różnych przedmiotów, bez nacisku na wartość zdrowia samą w sobie. Ale sposób jego wprowadzania jest fatalny i - niestety - nacechowany ideologicznie - mówił Pytlak.

