Krupińska w zimowej odsłonie. Jej kożuszek to prawdziwa perełka

Pierwsze opady śniegu wprawiły nas w iście zimowy nastrój. W ostatnich dniach listopada prowadzący "Dzień Dobry TVN" wyskoczyli nawet ze studia, by powitać widzów prosto z lodowiska.

Krupińska tym razem zrezygnowała z puchowej kurtki i wełnianego płaszcza. Zamiast tego wybrała oryginalny kożuch w odcieniu écru , który ze względu na futerkowe podbicie świetnie grzeje. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" zarzuciła go na śmietankowy sweter, a do kompletu dobrała czapkę w tym samym kolorze.

Prezenterka dorzuciła do zimowej stylizacji dwupalczaste rękawiczki w charakterystyczne wzorki. Dopełnieniem całości były miękkie śniegowce w bardzo modnym, czekoladowym odcieniu . To buty, które kilka sezonów temu zyskały na popularności.

Przy zakupie podobnych warto jednak zwrócić uwagę na jakość, ponieważ długotrwałe noszenie śniegowców na cienkich podeszwach może mieć tragiczne skutki dla naszych stóp, a nawet całego układu ruchu. Podolodzy i fizjoterapeuci podkreślają, że te zimowe buty warto wybierać na krótkie przejścia od punktu do punktu, a nie na długie spacery.

