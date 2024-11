Przyszła w obcisłej sukience. Tak wyglądała w Barcelonie

Trzeba przyznać, że Krupińska ma w małym palcu najgorętsze trendy. Największe fanki mody wiedzą, że burgund to największy hit ostatnich tygodni . Jeśli jesteśmy już w temacie detali, to warto wspomnieć, że całość podkręciła złotą biżuterią w wersji XXL, która również wpisuje w aktualne trendy. Pod najnowszym postem posypały się komplementy. Internauci było jednogłośni.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!