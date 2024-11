Jesień w śniadaniówkach. Kto jest najlepiej ubraną prowadzącą?

Ok, rozumiem

To właśnie one witają nas każdego ranka – pozytywnie nastrajają na resztę dnia, a przy okazji inspirują stylizacjami. Na jakie outfity stawiają teraz prowadzące śniadaniówek? W sezonie jesiennym nie brakuje garniturów, sweterków i modnych jeansów. I choć trudno wyłonić najlepiej ubraną prezenterkę, to stylistka Iwona Jankowska wskazała swoją faworytkę.

Codziennie rano stają przed kamerami, by zaprezentować widzom ciekawe tematy. Oprócz tego cieszą oko za sprawą szerokich uśmiechów i... modnych stylizacji. Prowadzące programy śniadaniowe ubierają się zgodnie z własnym stylem, ale i bieżącymi trendami.

Teraz można u nich podpatrzeć jesienne outfity (choć, jak wiadomo, praca w studiu rządzi się swoimi prawami i zamiast botków nosi się sandałki). Nie da się jednak nie zauważyć, że ten sezon stoi pod znakiem kolorowych sweterków, spodni z szerokimi nogawkami, garniturów i denimu.

Beata Tadla jakiś czas temu skusiła się na jeansowy total look oraz dzianinową szarość od stóp do głów. Ale poza tym jest mistrzynią smart casualu, co oznacza, że z powodzeniem łączy elegancję z wygodą. Gustowna bluzka z satyny i swobodniejszy dół? Jak najbardziej.

Ostatnio zachwyciła w ciemnozielonym sweterku, który świetnie zgrał się z jej urodą. Dziennikarka dobrała do niego białe spodnie palazzo (z wysokim stanem, szerokimi nogawkami i kantem) oraz klasyczne szpilki w beżu.

W programie "Pytanie na śniadanie" stylizacjami urzeka również Joanna Górska. W tym sezonie chętnie stawia pudrowy róż i delikatną wersję khaki, czyli kolory, które rewelacyjnie podkreślają jej urodę. Zamiast elegancka, woli być stylowa.

Na szczególną uwagę zasługuje look z różowym sweterkiem z krótkim rękawem i jasnymi jeansami wide leg. "Wisienką na torcie" są tu natomiast lakierowane szpilki w niezwykle modnym, czekoladowym odcieni brązu.

W Polsacie bryluje natomiast uwielbiana przez widzów Katarzyna Cichopek. Wiele kobiet inspiruje się jej stylizacjami, które najczęściej wpisują się w niewymuszony, swobodny sznyt "girl next door". Aktorka i prezenterka w swoich lookach przemyca trendy, ale z pewnością nie są one dla niej priorytetowe.

W ostatnim czasie upodobała sobie szczególnie jeden element garderoby – tweedowy żakiecik w stylu Chanel. I choć czasem nosi go do kompletu z minispódniczką, to potrafi też "zejść z tonu" i zestawić go z gładkim T-shirtem oraz jeansami (jasnoszary model rewelacyjnie wpisuje się w jesienną garderobę).

Trzeba jednak przyznać, że w kwestii mody to Paulina Sykut-Jeżyna jest prawdziwą gwiazdą Polsatu. W ostatnich miesiącach jej stylizacje weszły na wyższy level, sprawiając, że pogodynka i prowadząca nowej śniadaniówki może pretendować do miana jednej z najlepiej ubranych znanych Polek.

Satynowe spódnice, eleganckie kamizelki, kolczyki w stylu "old money" – każdy z tych elementów jest prawdziwą perełką. W jednym z odcinków Sykut-Jeżyna zaprezentowała się przed kamerami w białym sweterku z biżuteryjnymi guzikami oraz sięgającej kostek, rozkloszowanej spódnicy z granatowego denimu. Połączenie nieoczywiste, a jakże udane.

Paulina Sykut-Jeżyna w "Halo tu Polsat" © AKPA | g Galazka Dariusz

W "Dzień Dobry TVN" w kwestii modnych stylizacji przoduje Paulina Krupińska, która zdecydowanie najczęściej spośród wszystkich prezenterek stawia na garnitury. By nie być pompatyczną, przełamuje je T-shirtami i sportowym obuwiem, ale dobrze wie ten element garderoby jest synonimem kobiecego "power dressingu". Jesienią wybiera modele w odcieniach szarości i czekoladowego brązu, by zgodnie z trendami trafiać w dziesiątkę. I to właśnie ona jest ulubienicą stylistki Iwony Jankowskiej.

– Po pierwsze, para prowadzących powinna być zgranym duetem pod każdym względem, nawet ubioru. Paulina Krupińska i Damian Michałowski za każdym razem są do siebie stylizacyjnie dopasowani – kolorystycznie, fakturowo. Zgadzają się wszystkie najdrobniejsze szczegóły. Ich looki są jak wyjęte spod igły. Moją uwagę szczególnie przykuła stylizacja ze sportową bluzą Lucky, która jest pozytywna, świeża, nowoczesna, dopasowana do temperamentu prowadzącej. W ubiorze ważne jest to, aby zgrywał się z osobowością. Dopiero wówczas staje się wiarygodny – mówi Iwona Jankowska, stylistka i ekspertka ds. wizerunku osobistego.

– Jeżeli miałabym wskazać najlepszą stylizację ze wszystkich, to bez większego namysłu wybieram stylizację z szarym garniturem w prążki. Zastosowano tutaj mikrozabieg tzw. szachownicy, aby połączyć dwie osoby w jeden wspólny obrazek. Jasne buty prowadzącej i z jasną górą prowadzącego. Ciemny dół prowadzącego z ciemnymi włosami prowadzącej. W efekcie dwie osoby stanowią jedność. Żadna nie jest na pierwszym planie i o to właśnie chodzi. Ukłony w stronę stylistów z "Dzień Dobry TVN", gdyż to niełatwy zabieg – dodaje w rozmowie z WP Kobieta.

Oliwia Rybiałek, dziennikarka Wirtualnej Polski

