Krupińska wyglądała obłędnie. Tak ubrała się na event

Paulina Krupińska to jedna z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Lubi bawić się modą, a jej stylizacje zawsze zachwycają internautów. Tak było i tym razem. W poniedziałkowy wieczór prezenterka pojawiła się na premierze platformy streamingowej HBO MAX.

Wydarzenie przyciągnęło plejadę gwiazd. Na ściance do zdjęć pozowały m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan, Grażyna Torbicka , Katarzyna Warnke , Agnieszka Woźniak-Starak , Malwina Wędzikowska, Anita Werner czy Julia Wieniawa. A jak wyglądała Krupińska?

Zestaw zdobiły połyskujące drobinki w srebrnym kolorze, które błyszczały w blasku reflektorów. Uzupełnieniem całości były beżowe szpilki z noskiem w szpic. To świetna alternatywa dla eleganckiej "miniówki". Taka garsonka sprawdzi się na specjalną okazję, np. na wesele.

