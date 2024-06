Wolszczak jako jedyna się wyłamała. Mało kto by się odważył

W poniedziałek odbyła się uroczysta premiera nowej platformy streamingowej HBO MAX, która już we wtorek 11 czerwca będzie dostępna w naszym kraju. Na zorganizowanym z tej okazji evencie pojawiło się wiele znanych twarzy, w tym m.in. Agata Kulesza, Małgorzata Rozenek-Majdan, Agata Młynarska, Agnieszka Woźniak-Starak czy Ewa Gawryluk.

Aktorka pozowała do zdjęć w fioletowym, dwuczęściowym komplecie, który krojem i ściągaczami umieszczonymi w pasie, na zakończeniach nogawek i rękawów, przypominał dres. Mocnym akcentem góry były duże, jasne, połyskujące guziki górnej części stylizacji.

Ze względu na to, że komplet wykonano z błyszczącej satyny, przypominał też nieco piżamę, wpisując się w modny ostatnio, choć nieco kontrowersyjny trend "nocnych stylizacji". "Piżamowy" efekt potęgował koszulowy kołnierzyk i kieszenie.

Wolszczak zdecydowała się też na wygodne, sportowe, białe buty, co potęgowało sportowy charakter całości. Przełamała to jednak małą, czarną, pokrytą cekinami torebką na cienkim łańcuszku oraz dwoma złotymi naszyjnikami.

Aktorka zrezygnowała z mocnego makijażu, lekko podkreślając jednak oczy. Zdecydowała się też na luźno rozpuszczone włosy, co dość dobrze komponowało się z całą, niewątpliwie wyróżniającą się na tle innych gwiazd, stylizacją.

