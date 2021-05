Krystyna Demska - Olbrychska znała sekrety rodziny Krawczyków. - To jest intymna i przykra sprawa

Spór o spadek

Najwięcej kontrowersji w ostatnich dniach wzbudza kwestia spadku po Krzysztofie Krawczyku. Dziennikarze dotarli do informacji, że cały majątek gwiazdora przypadnie w udziale wdowie. Reporterzy "Uwagi" postanowili przyjrzeć się sytuacji materialnej jedynego syna muzyka. Z ich obserwacji wynika jasno, że Krzysztof Junior żyje w fatalnych warunkach, brakuje mu pieniędzy na podstawowe potrzeby. Tymczasem Ewa Krawczyk zaciekle walczy o to, by sprawa podziału spadku po muzyku była załatwiona "po cichu" i twierdzi, że jedyny syn wokalisty ma złych doradców.