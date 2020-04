Krystyna Ptok, przewodnicząca OZZPIP: pielęgniarki są w trudnej sytuacji

przewodnicząca Muszę spytać o inne monitoring monitoring pielęgniarek które zostały zarażone Korona wirusem bo w szpitalach nie przestrzegano wszelkich zasad nie było tyle sprzętu ile będzie Ile takich osób jest już dzisiaj w Polsce jesteśmy dzisiaj po posiedzeniu zarządu krajowego do telekonferencji więc to są dane z dzisiejszego dnia przekazane od 16 przewodniczących regionów i czy chcę podkreślić że lekarze nie zbierają takich danych z tego co wiem A może należałoby mamy 2367 osób które są w kwarantannie e231 pielęgniarek zakażonych osoba dzisiaj zarażona w Polsce to jest de facto pielęgniarka plus pewnie to są lekarze więc co co co co co piąta osoba to jest pracownik służby zdrowia na pewno taka statystyka też wynika znacznie taka statystyką i taką statystykę mogą pokazać inne kraje jesteśmy narażeni na zakażenie szpitala to jest nasze środowisko pracy i nasze wielokrotne apele do pracodawców od początku tej sytuacji kierowaliśmy się poprzez zakładowe organizacje związkowe Apel do pracodawców żeby chronić pracowników zabezpieczać je w odpowiednie rodzaje odzieży ochronnej i odzieży która jest Przeznaczona wyłącznie do kontaktu z osobami zakażonymi akurat obserwowałam obrady sejmu i byłam oburzona sytuację o której posłowie mieli ubrane maski powiem że nie obsługiwali się w sposób właściwy nimi dodatkowo posłowie mieli maski Hepa których nam bardzo brakuje w szpitalach one są niezbędnie potrzebne przy intubowanie pacjentów zakażonych i przy kontakcie z nimi i taka sytuacja to dla nas jest marnotrawienie środków których nam brakuje powiem na pierwszej linii