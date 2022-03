Krzysztof ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o 5. rocznicy ślubu. Nawiązał do rozstania z Pauliną

"18.03. Piąta rocznica ślubu od pierwszego wejrzenia. W sumie kolejnej już nie będzie i co by się nie działo, to i tak jestem wdzięczny. Pomimo wielu doświadczeń tego eksperymentu i wielu prób przetrwania przypadkowego małżeństwa w tv, dziękuję, iż mam wspaniałego syna Jasia. Najważniejsze, że to wszystko ukształtowało moje serce do walki i do lepszego jutra" - napisał Krzysztof w najnowszym wpisie na Instagramie.