Maja Hirsch komentuje rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Oto co sądzi o ich oświadczeniu

"Jestem zadziwiona komentarzami na temat wyglądu jego, czy co on teraz będzie robił lub ona. Co nam do tego. Ludzie się rozstają, ludzie sią łączą, mają do tego prawo. To tylko to, że oni są na świeczniku. Czy my mamy prawo to oceniać i się w to wtrącać i mówić kto zrobił dobrze, a kto źle? Każdy niech spojrzy na własny ogródek i spojrzy na własne życie i to by było najlepiej" – dodała aktorka w tym samym wywiadzie.