Zobaczyła krzyż w urzędzie w Warszawie. Natychmiast zareagowała

W maju prezydent Warszawy podpisał zarządzenie wprowadzające do stołecznych urzędów standardy równego traktowania. Chodziło m.in. o przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek, płeć czy orientację seksualną.

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", spór dotyczący symboli religijnych w urzędach wciąż trwa, a na biurku prezydenta Warszawy pojawiły się trzy pisma w tej sprawie. Pierwszą interpelację wniosła radna Lewicy Kamila Gołębiowska, która zgłosiła, że nad jedną z sal urzędu w dzielnicy Ursus wciąż wisiał krzyż. Oprócz tego domagała się interwencji we wspomnianej dzielnicy oraz przedstawienia wyników kontroli w tej sprawie we urzędach stołecznych dzielnic.

Z drugiej strony, radny PiS Filip Frąckowiak zaapelował do Trzaskowskiego o przekazanie krzyży do "stosownych miejsc kultu religijnego", jak np. archikatedra p.w. św. Jana Chrzciciela. W odpowiedzi na jego pismo wiceprezydentka Aldona Machnowska-Góra przekazała, że majowe zarządzenie prezydenta "nie nakazuje usuwania symboli religijnych z urzędu". Podkreśliła, że w planach nie ma akcji ich usuwania i zaznaczyła, że wszystkie symbole są traktowane z szacunkiem.

