Nie przebierała w słowach po głosowaniu w Sejmie. Tak mówi o Tusku

Politycy z Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji nie kryli swojej radości po piątkowym głosowaniu w sprawie odrzucenia zmian w Kodeksie karnym dotyczących dekryminalizacji pomocy w aborcji, a także dekryminalizacji przerywania ciąży za zgodą ciężarnej do 12. tygodnia ciąży.

Za dekryminalizacją aborcji w Polsce było 215 posłów, jednak przeciw opowiedziało się aż 218 polityków z Konfederacji, PiS-u oraz PSL-u. Od głosowania wstrzymało się zaledwie dwóch parlamentarzystów. Wiele osób, mimo swojej obecności na sali, postanowiło wyjąć swoje karty do głosowania. Wśród nich był m.in. Roman Giertych.

Przedstawicielki Aborcyjnego Dream Teamu nie ukrywają swojego rozczarowania decyzją polityków ws. dekryminalizacji aborcji. Na Instagramie pojawił się już obszerny wpis skierowany do członków PSL-u.

