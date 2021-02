Ksiądz Andrzej Kobyliński o poglądach młodych Polaków. Duchowny dostrzega pewne zagrożenie

Ksiądz prof. Andrzej Kobyliński był gościem w programie "Newsroom", gdzie odniósł się do sondażu CBOS, z którego wynika, że na przestrzeni ostatniego roku nastąpił znaczący wzrost liczby młodych osób, które deklarują swoje poglądy jako lewicowe. Duchowny uważa, że to dotyczy kwestii światopoglądowych, np. stosunku do homoseksualizmu, eutanazji czy aborcji. - Dla mnie o wiele ciekawsze jest pytanie o to, jak młodzi ludzie postrzegają kwestie społeczne. Ja bym sobie życzył większej lewicowości u młodzieży w kwestiach społecznych jak np. stosunek do imigrantów - powiedział gość. Duchowny twierdzi, że wielu młodych ma prawicowe podejście w kwestiach społecznych i jednocześnie lewicowe w kwestiach obyczajowych.

