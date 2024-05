Tak ubrała się na komunię. Ekspertka: Ksiądz miał prawo ją wyprosić

Nie inaczej było tym razem, podczas kolejnej Pierwszej Komunii Świętej w rodzinie Moniki. Strój Chwajoł, w którym na pierwszy plan rzucał się koronkowy biustonosz, spotkał się z mocną krytyką. Wiele osób stwierdziło, że nie pasuje on do charakteru uroczystości.

"Komunia to zdecydowanie nie miejsce na taką 'bluzeczkę' jest to po prostu nie na miejscu, żeby aż tak eksponować biust"; "Pokazywanie biustu i bielizny jest wysoce niestosowne na takiej uroczystości" - pisali internauci. Fala krytyki była tak duża, że celebrytka postanowiła wyłączyć możliwość komentowania posta.

- Jest to strój nieodpowiedni. Zarówno ksiądz, jak i rodzina mają prawo wyprosić tak ubraną osobę z uroczystości. To jest pogwałcenie dress codu, który jest przyjęty w Kościele katolickim, gdzie kobieta powinna mieć zakryte ramiona i dekolt, a sukienka powinna przykrywać kolana - dodała.

Podkreśliła, że dress code oznacza umiejętne dopasowanie stroju do okazji, okoliczności i miejsca. - Ciekawa jestem, czy Monika Chwajoł weszłaby w takim stroju do meczetu albo do synagogi? - zastanawia się dr Irena Kamińska-Radomska. - Myślę, że zostałaby stamtąd wyproszona albo w ogóle nikt by jej tam nie wpuścił. Dlaczego więc pozwala sobie pójść w tak nieskromnym stroju do kościoła? - dodaje.