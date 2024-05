Ich dzieci przystępują do sakramentu. Krawcowa: To komunia, nie ślub

Dzieci przystępujące do pierwszej komunii świętej tradycyjnie pojawią się w kościołach w białych strojach. Nie każda parafia wymaga jednakowych alb. Wówczas, co potwierdza w rozmowie z "Faktem" pani Bożena Brucka, rodzice ośmiolatków potrafią mieć naprawdę zadziwiające pomysły dotyczące stylizacji podopiecznych. - W zeszłym roku byłam w ciężkim szoku. Jedna pani chciała, żeby jej córka miała tren i krótki welonik - wspomina krawcowa z Gdyni.

Jak podaje "Fakt" w tym roku ceny poszczególnych elementów komunijnego stroju to naprawdę niemały wydatek. Alba dla dziewczynki to koszt ok. 320 zł, chłopca - 290/300 zł. Do tego buty, w niektórych przypadkach rękawiczki, bolerka, wianki, marynarki... Lista zakupów robi się coraz dłuższa, a mówimy tu wyłącznie o strojach dla dzieci.