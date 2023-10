Ksiądz mówi, jakich zniczy nie stawiać na grobach. Zaszokował internautów

"Dużo kupujemy, tym się zajmujemy, dostajemy szału. A nie pilnujemy tego, co ważne. Znicz czy kwiaty to tylko zewnętrzny wymiar naszej pamięci o zmarłych, ale nie możemy zapomnieć, że to nie one zbawiają. Nie możemy dlatego myśleć, że wystarczy postawić świeczkę na grobie, bo to nie załatwia sprawy. Jak idziemy do kogoś bliskiego na urodziny, to też bierzemy ze sobą prezent, ale siedzimy z tą osobą, rozmawiamy. Tu musi być podobnie, musimy ofiarować prezent duchowy" – zaznacza ks. Konrad Świstak w wypowiedzi dla portalu erawa.pl.