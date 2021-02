Ksiądz z Jeruzala nawołuje do przemocy wobec dzieci. Przy okazji drwi ze Strajku Kobiet

"To była firma czarnego humoru"

- Uff zmasowany atak na mnie. Godzinę blokowałem lewicujących przyjaciół... Nie odebrałem dziesiątki telefonów... Przypisywanie mi chęci bicia dzieci jest fałszem, gdyż dzieci nie chodzą na strajk kobiet A jeśli nawet to przecież nie demolują mienia. Powtarzam raz jeszcze - to była firma czarnego humoru, za który biorę pełną odpowiedzialność. Ps. Dla mnie obrona życia jest ważniejsza od Kapłaństwa. To prawda. Dla walki z aborcją czyli morderstwem poświęcam swój spokój, bo za pszeniczne ziarno prawdy trzeba płacić (pis. oryg.).