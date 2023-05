Ksiądz zakuł dzieci w kajdany. Jego zdaniem to "dowód oddania się Maryi"

"To odniesienie do bardzo starych zwyczajów chrześcijańskich. Łańcuch to nawiązanie do niewolnictwa, które ma być tu przełożone na płaszczyznę duchową. Chodzi o niewolę duchową, w którą chrześcijanin oddaje się Chrystusowi, Marii czy jakiemuś świętemu i uznaje go za kogoś, kto decyduje w życiu o wszystkim" - powiedział Wirtualnej Polsce ks. dr. Przemysław Szewczyk, prezbiter Archidiecezji Łódzkiej, prefekt Seminarium Duchownego w Łodzi.