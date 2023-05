Rozwód a komunia dziecka. "Obiad będzie u mnie, podwieczorek u niego"

Małgorzata jest w trakcie rozwodu z mężem. Ich dziewięcioletni syn Adam już za chwilę przystąpi do pierwszej komunii świętej. To ważne wydarzenie zarówno dla niego, jak i dla rodziców. Mimo rozstania chcieli, aby syn czuł się tego dnia jak najlepiej. Mają nadzieję, że właśnie tak będzie. W związku ze swoim konfliktem zaplanowali dwie części uroczystości. Nie zasiądą do jednego stołu.