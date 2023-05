Ksiądz youtuber zapytał dzieci o prezenty komunijne. Odpowiedzi wprawiły go w osłupienie

"Ksiądz z osiedla" za pomocą swojego kanału na YouTubie postanowił wystosować apel do swoich widzów. - Coraz więcej rodziców na myśl o Pierwszej Komunii Świętej przeżywa stres. To wydarzenie jest takie coraz bardziej skomercjalizowane. Z tym że naprawdę najwięcej w tym temacie mogą zrobić rodzice, także bardzo zachęcam (…), żeby podejść do tego trochę bardziej na spokojnie, żeby dzieciakom cały czas podkreślać, że w tym wszystkim najważniejszy jest Pan Jezus, no i żeby nie dawać się wciągnąć w takie chore wyścigi - podsumował swój filmik ks. Główczyński.