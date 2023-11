Ksiądz zdradził sekret. Oto jak rozpoznasz fałszywego duchownego

Jak rozpoznać fałszywego księdza?

Jak nie dać się nabrać? Na szczęście fałszywego księdza dość łatwo rozpoznać. "Parafianie są w stanie zawsze rozpoznać prawdziwego księdza, bo po prostu go znają. Po kolędzie zazwyczaj chodzi ksiądz z danej parafii. Gdy zastępuje go diakon lub inny kleryk jest to ogłaszane w kościele" - wyjaśnił ks. Paweł Kłys, rzecznik archidiecezji łódzkiej w rozmowie z "Faktem".