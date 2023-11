Znalazł ulotkę z kościoła w skrzynce. Oto treść

Duchowni, jak co roku przed nadejściem Bożego Narodzenia i Nowego Roku, przygotowują się już do wizyt duszpasterskich potocznie nazywanych "kolędą". Ostatnio zrobiło się głośno na temat jednej z krakowskich parafii, która poinformowała, że duchowni odwiedzą wyłącznie te rodziny, które same wcześniej zaproszą księży.